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Младший сын Яковенко забил в четвертом матче подряд за датский клуб (Видео)

Младший сын Яковенко забил в четвертом матче подряд за датский клуб (Видео)
11:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинский нападающий датского Эсбьерга Юрий Яковенко забил гол в четвертом матче подряд.

В матче 15 тура чемпионата Дании против Хорсенса украинский форвард отличился уже на 2-й минуте, на ближней штанге замкнув прострел с правого фланга.

Гол Яковенко стал уже четвертым в четырех подряд матчах за Эсбьерг – в предыдущих турах Юрий отличился в воротах Копенгагена, Митьюлланда и Сеннерюска.

Благодаря этой ничьей Эсбьерг прервал серию из трех поражений подряд, но остался на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе всего 10 очков.

Гол Яковенко

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Напомним, Юрий Яковенко - сын бывшего игрока Динамо Павла Яковенко. В свои 26 лет он успел поиграть за киевский Арсенал, Оболонь, Днепр. Потом Юрий переехал в Аяччо (Франция), Анортосис (Кипр), а с 2017 года выступает за датский Эсбьерг. У него есть более известный старший брат Александр, который выступал за киевское Динамо.

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Сборная Украины, Павел Яковенко, Новости спорта, Юрий Яковенко, ФК Эсбьерг.
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