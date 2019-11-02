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Экс-вратаря Реала могут дисквалифицировать на 12 матчей

Экс-вратаря Реала могут дисквалифицировать на 12 матчей
12:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Вратарь "Лидс Юнайтед" Кико Касилья, ранее выступавший за мадридский "Реал", может столкнуться с серьёзными санкциями из-за расистского скандала.

Как сообщает The Sun, инцидент с участием испанца произошёл в матче 9-го тура Чемпионшипа с "Чарльтон Атлетик", который состоялся 28 сентября и завершился победой лондонцев со счётом 1:0. В одном из эпизодов Касилья оскорбил 20-летнего нападающего Джонатана Леко на расовой почве.

Вина голкипера уже была установлена, и решение о его наказании будет принято 6 ноября. Касилье грозит дисквалификация на срок от восьми до 12 матчей. В случае применения максимально суровых санкций 33-летний футболист сможет вновь выйти на поле лишь в середине января.

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Касилья перешёл в "Лидс" из "Реала" в начале этого года. В нынешнем сезоне вратарь в 14 матчах Чемпионшипа пропустил 8 мячей.

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Футбол, Новости футбола, Кико Касилья.
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