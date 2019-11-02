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Ливерпуль может сменить производителя формы: решение суда

Ливерпуль может сменить производителя формы: решение суда
12:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Начиная со следующего сезона, у "красных" будет новый производитель формы.

New Balance через суд пытался сохранить сотрудничество с Ливерпулем, однако Высокий суд отклонил его апелляцию, сообщает The Guardian. Теперь "красные" вправе сотрудничать с Nike со следующего сезона.

New Balance был партнером Ливерпуля с 2012 года. Нынешний контракт между сторонами истекает следующим летом.

Ливерпуль отказался от предложения о продлении New Balance и стал рассматривать другие варианты. Однако по контракту "мерсисайдцы" должны были сообщить New Balance, какое предложение их устроило, и если бы эта компания повторила его – стороны продолжили бы сотрудничество.

Предложение Nike Ливерпулю равно 30 млн фунтов за сезон + 20% от мерчендайзинговых продаж, товары компании на 2 млн фунтов и скидка 19% на покупки свыше этой суммы.

Ливерпуль может отказаться от участия в Кубке английской лиги

New Balance был согласен на такие условия, однако Ливерпуль посчитал сотрудничество с Nike более выгодным, учитывая большую представленность бренда во всем мире и популярность амбассадоров компании – Дрейка, Серены Уильямс и ЛеБрона Джеймса.

Ожидается, что Ливерпуль подпишет контракт с Nike на пять лет.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Nike, Новости футбола.
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