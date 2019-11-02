Не оправдали авансов: Реал намерен избавиться от двух звезд

Новости спорта:Руководство мадридского Реала намерено избавиться от двух атакующих футболистов.

В Реале уверены, что Мариано Диасу и Браиму Диасу лучше всего покинуть клуб зимой, сообщает Marca. "Сливочные" хотели отправить Диасов в аренду еще летом, но игроки отказались уходить.

Теперь руководство и тренерский штаб постараются убедить их совершить этот шаг в январе.

В нынешнем сезоне Браим Диас сыграл 10 минут за первую команду Реала, а Мариано – 0.

Суммарно на двух Диасов Реал потратил 38,5 миллионов евро: 21,5 были заплачены Лиону за Мариано и 17 – Ман Сити за Браима.

При этом Реал будет покупать кого-то зимой только в случае, если кто-то из игроков покинет команду.