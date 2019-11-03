Зидан: У Реала нет составов А и Б

Новости спорта:Зинедин Зидан рассказал, что рассчитывает на всех футболистов своей команды.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, как выбирает состав на каждый матч.

"Есть игроки, которые лучше или хуже подготовлены в данный момент. У меня нет составов А и Б. Каждые три для мне приходится оставлять на скамейке качественных футболистов, но я рассчитываю на всех. Это то, что беспокоит меня больше всего. Я стараюсь выбирать лучших, но могу менять свои решения. Мне не нравится, когда говорят, что у „Реала“ есть команда А ил Б. Это неправда", — приводит слова Зидана Marca.

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Примеры "Реал" — "Бетис". Встреча пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.