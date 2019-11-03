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Зидан: У Реала нет составов А и Б

Зидан: У Реала нет составов А и Б
07:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Зинедин Зидан рассказал, что рассчитывает на всех футболистов своей команды.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, как выбирает состав на каждый матч.

"Есть игроки, которые лучше или хуже подготовлены в данный момент. У меня нет составов А и Б. Каждые три для мне приходится оставлять на скамейке качественных футболистов, но я рассчитываю на всех. Это то, что беспокоит меня больше всего. Я стараюсь выбирать лучших, но могу менять свои решения. Мне не нравится, когда говорят, что у „Реала“ есть команда А ил Б. Это неправда", — приводит слова Зидана Marca.

Экс-вратаря Реала могут дисквалифицировать на 12 матчей

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Примеры "Реал" — "Бетис". Встреча пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. 

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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