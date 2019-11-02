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Суркис - о Попове, задачах в Кубке и что нужно дать Михайличенко

Суркис - о Попове, задачах в Кубке и что нужно дать Михайличенко
14:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Игорь Суркис прокомментировал последние успехи Динамо в Кубке Украины и о работе Михайличенко.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о своих впечатлениях от работы Алексея Михайличенко, который по ходу нынешнего сезона заменил уволенного Александра Хацкевича.

"Я нахожусь внутри процесса и понимаю, что происходит. Нужно дать время Михайличенко подготовить команду. Мы уже, наверное, видим, в какой футбол он хочет играть. Это видят и специалисты, и журналисты. Он хочет играть в агрессивный футбол. А если команда отходит – быстрый переход из обороны в атаку. Есть, конечно, проблемы в качестве", — цитирует Игоря Суркиса официальный сайт Динамо со ссылкой на передачу Футбольный формат.

"Я не буду называть фамилии футболистов, которые, в силу технических или физических возможностей, еще не выполняют то, чего хочет главный тренер. Но это должно быть доведено до автоматизма. Поэтому я надеюсь, что все получится. Что это будет одна игра, которую мы будем очень долго вспоминать".

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Суркис не намерен довольствоваться лишь победой над Шахтером в Кубке Украины – он ставит команде максимальную задачу.

"Задача, естественно, выиграть Кубок. Независимо от того, кто нам попадается. Впереди – длительная турнирная борьба за то, чтобы попасть в финал и выиграть Кубок. Естественно, задача только такая", – добавил Игорь Михайлович.

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В последних матчах с первых минут за киевлян играл чемпион мира U-20 Денис Попов, который и забил победный гол Шахтеру.

"Попов – молодец, пускай дальше прогрессирует. Давайте не будем спешить. Но этот гол, уверяю вас, придаст ему уверенности", — отметил Суркис.

Следующий матч Динамо проведет в чемпионате Украины против ПФК Львов 3 ноября.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Кубок Украины, УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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