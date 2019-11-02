Яблоко от яблони: сын легенды Эвертона подписал контракт с клубом

Новости спорта:Тим Кэхилл поделился радостной новостью.

Бывший футболист "Эвертона" Тим Кэхилл в своём "инстаграме" сообщил о переходе его 14-летнего сына Шая в стан ливерпульского клуба.

"Приключение только начинается. Цени этот момент, потому что это результат труда и сил, которые ты вкладывал на протяжении всего этого времени. Я всегда рядом, чтобы помогать тебе следовать за мечтой, но старание и самопожертвование – это уже твоя задача. Горжусь тобой и буду поддерживать тебя в сложные моменты, а не только хвалить, когда всё будет хорошо. Добро пожаловать в трудный мир футболиста. Пришло время работать ещё усерднее и, что самое главное, наслаждаться игрой", — написал Кэхилл.

Кэхилл защищал цвета "Эвертона" с 2004 по 2012 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1998 по 2019 год, он также выступал в США, Китае, Австралии и Индии.