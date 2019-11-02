Карпаты - Шахтер: Борячук забил гол после нелепой ошибки вратаря (Видео)

"Шахтер" в матче УПЛ против "Карпат" вышел вперед после ошибки вратаря соперника, а забил Андрей Борячук, который редко получает шанс в первой команде.