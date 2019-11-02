Международные эксперты оценят тестирования VAR в Украине

Новости спорта:Весной 2020 года система видеоповторов должна заработать в УПЛ в режиме онлайн.

В ноябре представители Международного совета футбольных ассоциации (IFAB) посетят Украину, чтобы дать оценку результатам тестирования системы видеопомощи арбитрам в УПЛ. Также подведут итоги полугодовой подготовки судей к использованию VAR, сообщает президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

После получения необходимых разрешений VAR будет полноценно использоваться в Украине в режиме онлайн. Вероятно, это произойдет уже в начале 2020 года.

Напомним, что в матчах первого и второго круга этого сезона УПЛ система VAR работает в режиме оффлайн - это позволяет протестировать оборудование, а также провести обучение арбитров.

Вчера в матче первенства U-19 между "Динамо" и "Карпатами" (2:2) систему VAR впервые использовали в Украине в онлайн-режиме.фильм бивень