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Вирер - первая биатлонистка, ставшая спортсменкой года в Италии

Вирер - первая биатлонистка, ставшая спортсменкой года в Италии
15:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Доротея Вирер опередила мужчин в борьбе за звание лучшего атлета Италии в зимних видах.

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) назвала лучших спортсменов года. Впервые этой чести удостоилась биатлонистка Доротея Вирер.

Ранее эту престижную премию получали лишь представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, санного спорта и лыжного двоеборья. Так, основным конкурентом в этом году был горнолыжник Доминик Парис.

 
 
 
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About tonight✨ @sporthilfegala @suedtirolersporthilfe

Публикация от ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ (@dorothea_wierer)

Доротея Вирер является чемпионкой мира в масс-старте, а также обладательницей Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19.

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Спортсменка очень рада была получить престижную премию и пригласила всех на первый этап Кубка мира по биатлону в Антерсельве.

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Италия, Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Доротея Вирер.
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