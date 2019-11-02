Вирер - первая биатлонистка, ставшая спортсменкой года в Италии

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) назвала лучших спортсменов года. Впервые этой чести удостоилась биатлонистка Доротея Вирер.
Ранее эту престижную премию получали лишь представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, санного спорта и лыжного двоеборья. Так, основным конкурентом в этом году был горнолыжник Доминик Парис.
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Доротея Вирер является чемпионкой мира в масс-старте, а также обладательницей Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19.
Спортсменка очень рада была получить престижную премию и пригласила всех на первый этап Кубка мира по биатлону в Антерсельве.