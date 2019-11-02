Вирер - первая биатлонистка, ставшая спортсменкой года в Италии

Новости спорта:Доротея Вирер опередила мужчин в борьбе за звание лучшего атлета Италии в зимних видах.

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) назвала лучших спортсменов года. Впервые этой чести удостоилась биатлонистка Доротея Вирер.

Ранее эту престижную премию получали лишь представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, санного спорта и лыжного двоеборья. Так, основным конкурентом в этом году был горнолыжник Доминик Парис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram About tonight✨ @sporthilfegala @suedtirolersporthilfe Публикация от ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ (@dorothea_wierer) 11 Окт 2019 в 4:07 PDT

Доротея Вирер является чемпионкой мира в масс-старте, а также обладательницей Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19.

Спортсменка очень рада была получить престижную премию и пригласила всех на первый этап Кубка мира по биатлону в Антерсельве.