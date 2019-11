Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина сумела одолеть Белинду Бенчич (7) в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в Китае.

Полуфинал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина - Белинда Бенчич 5:7, 6:3, 4:1.

Украинка уступила первый сет, второй отыграла назад. В третьем сете Белинда Бенчич из-за травмы отказалась от продолжения борьбы.

Напомним, сегодня в другом полуфинале встретятся чешка Каролина Плишкова и австралийка Эшли Барти.

Итоговый турнир WTA Finals проходит в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

"Tomorrow is the last match of the season finally. It's going to be a tough one but I'm going to leave everything on the court to try to raise the cup again."

— WTA (@WTA) 2 ноября 2019 г.