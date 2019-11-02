Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Новости спорта:Первая "ракетка" Украины и №8 мира Элина Свитолина получила прово выступать в финале Итогового турнира WTA-2019.

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина сумела одолеть Белинду Бенчич (7) в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в Китае.

Полуфинал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина - Белинда Бенчич 5:7, 6:3, 4:1.

Украинка уступила первый сет, второй отыграла назад. В третьем сете Белинда Бенчич из-за травмы отказалась от продолжения борьбы.

Напомним, сегодня в другом полуфинале встретятся чешка Каролина Плишкова и австралийка Эшли Барти.

Итоговый турнир WTA Finals проходит в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

"Tomorrow is the last match of the season finally. It's going to be a tough one but I'm going to leave everything on the court to try to raise the cup again." @ElinaSvitolina discusses her upcoming finals match of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/jmcpEyRBkp — WTA (@WTA) 2 ноября 2019 г.

"Завтра последний матч сезона, наконец. Это будет непросто, но я собираюсь оставить все на площадке, чтобы попытаться снова поднять чашку (приз)", - прокомментировала победу и выход в финал Свитолина.

Призовой фонд Итогового турнира в этом году составляет рекордные 14 млн долларов.

К слову, в прошлом сезоне триумфаторкой итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуре, была Свитолина.