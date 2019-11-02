Борнмут нанес МЮ поражение и поднялся на 6-ю строчку в АПЛ

Новости спорта:Манчестер Юнайтед в очередной раз проиграл выездной поединок в рамках английской Премьер лиги.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте и завершилась со счётом 1:0.

Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0

Голы: Кинг, 45+1

Борнмут: Рамсдейл — Смит, Кук, Аке, Рико — Уилсон Х. (Кук Л, 86), , Лерма, Биллинг, Фрэйзер — Уилсон, Кинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 81) — Фред, Мактоминай, Рашфорд, Перейра (Лингард, 68), Джеймс (Гринвуд, 81) — Марсиаль

Предупреждения: Лерма, Кук, Фрэйзер, Уилсон — Фред, Линделеф, Янг

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Результативный удар нанёс форвард хозяев Джошуа Кинг. Нападающий «Борнмута», находясь в штрафной площади гостей, смог принять передачу Адама Смита, подработать мяч и пробить голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа с близкого расстояния.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Борнмут» поднялся на 6-е место. В активе команды Эдди Хау 16 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 13 очков.

Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший в 10 матчах 28 очков.