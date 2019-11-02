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Тренер Милана оценил шансы своей команды на Лигу чемпионов

Тренер Милана оценил шансы своей команды на Лигу чемпионов
17:31 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Милана прокомментировал шансы своей команды на выход в Лигу чемпионов.

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне матче 11-го тура Серии А против "Лацио".

"Команда сосредоточена и заинтересована в хорошей совместной работе. Все дело в результатах, они могут изменить все. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться положительных результатов.

Я думаю, что победа над такой сильной командой, как "Лацио", повысит нашу уверенность в себе, а также наше положение в таблице. "Лацио" может играть с кем угодно, если все футболисты основы в порядке. Они соединяют мощь и качество игры, мы должны выступить на том же уровне. Мы способны перевернуть сезон и выбраться из этой ситуации. Гол Сусо – показатель того, что команда хочет прибавлять. Неважно, кто играет, суть в том, как они жертвуют собой ради партнеров.

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Мы должны верить в наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. Это станет возможным, если мы будем верить и работать день и ночь для достижения этой цели. Посмотрим, где окажемся в конце сезона, но мы всегда должны проявлять силу духа и решительность", – рассказал Пиоли для Football Italia.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола, Стефано Пиоли.
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