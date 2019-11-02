Почеттино: Уверен, дьявол появится снова

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино поделился своим мнением о хавбеке Тоттенхэма Деле Алли.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино высказал свое мнение о полузащитнике команды Деле Алли.

"Мы прекрасно знаем, что Деле вернется. После тяжелого периода всегда нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень. Пока ты сосредоточен и усердно работаешь, ты вернешься, потому что нет вопросов к качеству этого игрока".

"Талант все еще внутри его. Мы говорили с ним об улучшении в некоторых моментах игры. Уверен, дьявол появится снова. Не знаю когда, но это произойдет".

"Мы все его критиковали. Но помните, я говорил, что мне этот Деле Алли нравится. Иногда футболисты, которые проявляют характер, имеют ключевое значение", — цитирует Почеттино Goal.

Ранее аргентинский специалист прокомментировал последний поединок АПЛ против Ливерпуля.