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Айнтрахт нанес унизительное поражение Баварии во Франкфурте

Айнтрахт нанес унизительное поражение Баварии во Франкфурте
18:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мюнхенская Бавария крупно проиграла франкфуртскому Айнтрахту поединок десятого тура чемпионата Германии по футболу.

«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

Айнтрахт — Бавария 5:1

Голы: Костич, 25, Соу, 33, Абрахам, 49, Хинтереггер, 61, Пасиенсия, 85 — Левандовски, 37

Айнтрахт: Реннов — Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Фернандес (Силва, 80), да Коста, Роде (Гачинович, 71), Соу, Костич — Пасиенсия, Дост (Камада, 64)

Бавария: Нойер — Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар — Алькантара, Киммих, Гнабри (Горетцка, 69), Коутиньо (Коман, 57), Мюллер (Мартинес, 64) — Левандовски

Предупреждения: Камада — Киммих, Ульрайх (не на поле)

Удаление: Боатенг, 9

Уже на 9-й минуте матча после удаления Жерома Боатенга гости остались в меньшинстве. До перерыва хозяева дважды воспользовались численным преимуществом. Забитыми мячами отметились Филип Костич и Джибриль Соу. На 37-й минуте Роберт Левандовски после передачи Альфонса Дэвиса отыграл один мяч. Однако во втором тайме «Айнтрахт» забил в ворота действующего чемпиона ещё три мяча. Голы на счету Давида Абрахама, Мартина Хинтереггера и Гонсало Пасьенсы.

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В параллельном матче «Байер» дома уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Встреча завершилась со счётом 1:2. У гостей забивали Оскар Вендт и Марку Тюрам. У хозяев гол на счету Кевина Фолланда.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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