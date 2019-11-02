Каштру - о разгроме Карпат, ротации и предстоящем матче с Динамо

Новости спорта:Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал игру со львовскими Карпатами в рамках УПЛ.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру – о победе во Львове и предстоящем матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

– Вы сознательно шли на такую ротацию, понимая, что с «Карпатами» легко добыть три очка?

– Нет, мы прекрасно знали, что «Карпаты» сыграли вничью с «Динамо». Был очень сложный матч, и они добились отличного результата. Нельзя ставить одних и тех же ребят на «Александрию», «Динамо» и «Карпаты» – это было бы самоубийство для нас. Не стоит забывать, что через четыре дня поединок с загребским «Динамо». «Карпаты» это или другой клуб, нам нужно было провести ротацию. Никаких сомнений в силе соперника не было, наоборот, думаю, футбол уже доказал, что простых команд нет. Каждый оппонент заслуживает максимального уважения, потому что результаты могут быть совершенно неожиданными. Команда, идущая на первом месте, может потерять очки с той, что замыкает таблицу. Мое уважение к «Карпатам» максимальное. Но мы не могли проводить одним составом три матча подряд, принимая во внимание поединок с «Динамо» (Загреб) на следующей неделе. Плюс я доверяю всем футболистам, которые у нас есть.

– При счете 1:0 Дженнингс выходил один на один и мог сравнять счет. Этот эпизод мог повлиять на дальнейшее развитие событий?

– Да, эпизод был из-за технической ошибки – мы сегодня их совершили несколько. Иногда, когда есть положительный результат, такое происходит. Был неправильный пас, игрок «Карпат» перехватил мяч и практически забил. Но я не знаю, как сложилось бы дальше, и никто не знает. Мы можем комментировать то, что было. А было хорошее начало «Шахтера» и полное доминирование до первого гола. Затем «Карпаты» среагировали, стали прессинговать выше, создали некоторые сложности при нашем розыгрыше от ворот, мы перестали контролировать матч, но во втором тайме этот контроль вернули. Изменили некоторые позиции. Крайние защитники были слишком высоко, практически наравне с вингерами, так что один футболист «Карпат» мог контролировать двоих. Не шли в зону… После первого тайма скорректировали детали. Забили в правильные моменты, играть было комфортно.

– Несколько лет в украинской журналистике идет дискуссия: влияет ли уровень чемпионата Украины на выступления в еврокубках? Мы видим, что Загреб и Зальцбург неплохо себя показывают…

– Думаю, все, кто сейчас находится в этом зале, отдают себе отчет, что лучшие чемпионаты в мире – в Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Первые четыре – сильнейшие. Представители этих лиг чаще всего доходят до финала Лиги чемпионов. Думаю, сейчас нет смысла обсуждать эти вещи. Чемпионат Украины вот такой. Он такой же, как в Португалии, других меньших футбольных странах, но он продолжает оставаться интересным. У нас в принципе есть пять-шесть команд, которые борются за лидерство в таблице, они сильны. Каждый год так, и во всех остальных чемпионатах происходит такое же. Вы спрашиваете, влияет ли внутренний чемпионат на продуктивность в еврокубках? Да, конечно же. Чем больше соревнования во внутреннем чемпионате, тем сильнее клуб на евроарене. Но мы ни в коем случае не должны говорить, что чемпионат плохой, искать отговорки. Мы знали, как обстоят дела. Нам нужно принять это во внимание и думать, что нужно сделать в еврокубковых матчах, чтобы уменьшить разницу с представителями сильных чемпионатов. Мы должны противостоять им и стараемся делать это в каждом матче. Если не получается что-то изменить, нужно смотреть на реалии. Раз они таковы, значит, мы должны работать в таких реалиях.

– В следующем сезоне будет 14 клубов. Вам хотелось бы играть в два круга или с разделением на группы, больше матчей?

– Я еще не думал об этом. Не люблю говорить внезапно. Хотел бы изучить ситуацию, а потом ответить.