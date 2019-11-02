Скачать
Суббота, 02.11.2019
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Ковалев - Альварес: все о бое
Ковалев - Альварес: все о бое
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Каштру - о разгроме Карпат, ротации и предстоящем матче с Динамо

Каштру - о разгроме Карпат, ротации и предстоящем матче с Динамо
20:14 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал игру со львовскими Карпатами в рамках УПЛ.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру – о победе во Львове и предстоящем матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

– Вы сознательно шли на такую ротацию, понимая, что с «Карпатами» легко добыть три очка?

– Нет, мы прекрасно знали, что «Карпаты» сыграли вничью с «Динамо». Был очень сложный матч, и они добились отличного результата. Нельзя ставить одних и тех же ребят на «Александрию», «Динамо» и «Карпаты» – это было бы самоубийство для нас. Не стоит забывать, что через четыре дня поединок с загребским «Динамо». «Карпаты» это или другой клуб, нам нужно было провести ротацию. Никаких сомнений в силе соперника не было, наоборот, думаю, футбол уже доказал, что простых команд нет. Каждый оппонент заслуживает максимального уважения, потому что результаты могут быть совершенно неожиданными. Команда, идущая на первом месте, может потерять очки с той, что замыкает таблицу. Мое уважение к «Карпатам» максимальное. Но мы не могли проводить одним составом три матча подряд, принимая во внимание поединок с «Динамо» (Загреб) на следующей неделе. Плюс я доверяю всем футболистам, которые у нас есть.

Айнтрахт нанес унизительное поражение Баварии во Франкфурте

– При счете 1:0 Дженнингс выходил один на один и мог сравнять счет. Этот эпизод мог повлиять на дальнейшее развитие событий?

– Да, эпизод был из-за технической ошибки – мы сегодня их совершили несколько. Иногда, когда есть положительный результат, такое происходит. Был неправильный пас, игрок «Карпат» перехватил мяч и практически забил. Но я не знаю, как сложилось бы дальше, и никто не знает. Мы можем комментировать то, что было. А было хорошее начало «Шахтера» и полное доминирование до первого гола. Затем «Карпаты» среагировали, стали прессинговать выше, создали некоторые сложности при нашем розыгрыше от ворот, мы перестали контролировать матч, но во втором тайме этот контроль вернули. Изменили некоторые позиции. Крайние защитники были слишком высоко, практически наравне с вингерами, так что один футболист «Карпат» мог контролировать двоих. Не шли в зону… После первого тайма скорректировали детали. Забили в правильные моменты, играть было комфортно.

Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)Читать полностью

– Несколько лет в украинской журналистике идет дискуссия: влияет ли уровень чемпионата Украины на выступления в еврокубках? Мы видим, что Загреб и Зальцбург неплохо себя показывают…

– Думаю, все, кто сейчас находится в этом зале, отдают себе отчет, что лучшие чемпионаты в мире – в Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Первые четыре – сильнейшие. Представители этих лиг чаще всего доходят до финала Лиги чемпионов. Думаю, сейчас нет смысла обсуждать эти вещи. Чемпионат Украины вот такой. Он такой же, как в Португалии, других меньших футбольных странах, но он продолжает оставаться интересным. У нас в принципе есть пять-шесть команд, которые борются за лидерство в таблице, они сильны. Каждый год так, и во всех остальных чемпионатах происходит такое же. Вы спрашиваете, влияет ли внутренний чемпионат на продуктивность в еврокубках? Да, конечно же. Чем больше соревнования во внутреннем чемпионате, тем сильнее клуб на евроарене. Но мы ни в коем случае не должны говорить, что чемпионат плохой, искать отговорки. Мы знали, как обстоят дела. Нам нужно принять это во внимание и думать, что нужно сделать в еврокубковых матчах, чтобы уменьшить разницу с представителями сильных чемпионатов. Мы должны противостоять им и стараемся делать это в каждом матче. Если не получается что-то изменить, нужно смотреть на реалии. Раз они таковы, значит, мы должны работать в таких реалиях.

– В следующем сезоне будет 14 клубов. Вам хотелось бы играть в два круга или с разделением на группы, больше матчей?

– Я еще не думал об этом. Не люблю говорить внезапно. Хотел бы изучить ситуацию, а потом ответить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога
02 Свитолина - Бенчич: где и когда смотреть полуфинал WTA Finals
03 Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
04 WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
05 Денис Попов назвал своего кумира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь