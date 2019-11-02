Лейпциг нанес сокрушительное поражение Майнцу

Новости спорта:Лейпциг нанес крупный разгром Майнцу в поединке десятого тура чемпионата Германии по футболу.

В матче десятого тура Бундеслиги Лейпциг разгромил на своем поле Майнц со счетом 8:0. В составе "быков" хет-триком отличился нападающий Тим Вернер, а еще по голу в свой актив записали Марсель Сабитцер, Кристофер Нкунку, Марсель Халстенберг, Юссуф Поульсен и Норди Мукиэле.

Лейпциг – Майнц 8:0

Голы: Сабитцер, 5, Вернер, 30, 48, 87, Нкунку, 35, Халстенберг, 39, Поульсен, 44, Мукиэле, 50.

Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Мукиеле, Упамекано (Ампаду, 52), Хальстенберг – Лаймер (Айдара, 46), Демме – Сабитцер (Матеус Кунья, 62), Нкунку – Поульсен, Вернер.

Майнц: Центнер – Пьер-Габриэль, Сен-Жюст, Хак, Аарон Мартин – Кунде (Бросински, 54) – Озтуналы, Баку – Боэтиюс (Онисиво, 75) – Квайсон, Салаи (Латца, 40).

Предупреждение: Пьер-Габриэль.

РБ Лейпциг, набрав 18 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, Майнц (9) — 13-е.

В следующем туре немецкого первенства РБ Лейпциг на выезде сыграет с берлинской Гертой, а Майнц дома примет столичный Унион. Оба матча состоятся 9 ноября.