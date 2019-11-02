Гвардиола: Мы сделали хороший камбэк

Новости спорта:Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями после поединка Манчестер Сити против Саутгемптона.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Саутгемптоном" 2:1. Стоит отметить, что по ходу поединка "горожане" уступали 0:1.

"Было очень сложно атаковать, когда соперник защищался в 11 игроков, - заявил Гвардиола в послематчевом флэш-интервью.

Мы сделали все, что могли, и в итоге наши усилия окупились. Мы сделали хороший камбэк. Все сыграли так, как мы хотели. У соперника игроки высокого уровня, они быстрые футболисты и наша задача была обыграть "Саутгемптон". Мы сделали это.

Дело не в том, что "Саутгемптон" делает или как играет, а в том, как мы отреагировали на пропущенный мяч. Сегодня мы должны были сделать все, мы должны были взять игру под контроль и нам это удалось".