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Гвардиола: Мы сделали хороший камбэк

Гвардиола: Мы сделали хороший камбэк
21:13 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями после поединка Манчестер Сити против Саутгемптона.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Саутгемптоном" 2:1. Стоит отметить, что по ходу поединка "горожане" уступали 0:1.

"Было очень сложно атаковать, когда соперник защищался в 11 игроков, - заявил Гвардиола в послематчевом флэш-интервью. 

Мы сделали все, что могли, и в итоге наши усилия окупились. Мы сделали хороший камбэк. Все сыграли так, как мы хотели. У соперника игроки высокого уровня, они быстрые футболисты и наша задача была обыграть "Саутгемптон". Мы сделали это.

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Дело не в том, что "Саутгемптон" делает или как играет, а в том, как мы отреагировали на пропущенный мяч. Сегодня мы должны были сделать все, мы должны были взять игру под контроль и нам это удалось".

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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