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Лукаку принес Интеру волевую победу над Болоньей

Лукаку принес Интеру волевую победу над Болоньей
21:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Голы бельгийского форварда Ромелу Лукаку помогли Интеру выиграть у Болоньи поединок 11-го тура Серии А.

В поединке 11-го тура первенства Серии А Интер в компенсированное время вырвал победу у Болоньи, реализовав сомнительный пенальти.

Болонья — Интер 1:2

Голы: Сориано, 59 — Лукаку, 75, 90+1.

Болонья: Скорупски — Мбайе, Данило, Бани, Крейчи — Поли (Медель, 72), Сванберг — Орсолини, Сориано (Дземаили, 76), Сансоне (Сантандер, 84) — Паласио.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Лазаро (Политано, 85), Гальярдини (Весино, 72), Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева, 74) — Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Данило, Бани, Медель — Брозович, Гальярдини, Шкриниар, Весино.

Имея солидное игровое преимущество в первом тайме и забив два мяча, которые арбитр справедливо не засчитал (офсайд и выход мяча за лицевую линию), после перерыва "змеи" позволили Болонье выровнять игру и открыть счет после удара Сориано (не без рикошета).

Дерзкие "волки" показали характер и выгрызли очко у "канониров"

Однако дубль Лукаку, сравнявшего счет, первым успев на добивание, и реализовавшего пенальти, заработанный (нарисованный?) Мартинесом, принес победу гостям.

Эта победа позволила "нерадзурри" выйти на первое место, а Антонио Конте повторить свой лучший старт в Серии А.

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ФК Интер (Милан), Футбол, ФК Болонья, Чемпионат Италии, Новости футбола, Барелла, Гальярдини, Шкриниар.
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