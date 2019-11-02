Ньюкасл бьет Вест Хэм в Лондоне: Ярмоленко признан худшим игроком матча

Новости спорта:Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко провел не самый удачный поединок за свой клуб в АПЛ.

В матче 11-го тура АПЛ Вест Хэм уступил на своем поле Ньюкаслу со счетом 2:3.

Вест Хэм — Ньюкасл 2:3

Голы: Бальбуэна, 73, Снодграсс, 90 — Кларк, 16, Фернандес, 22, Шелви, 51

Вест Хэм: Хименес — Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл — Райс, Ярмоленко, Нобл, Снодграсс, Андерсон — Халлер

Ньюкасл: Дубравка — Виллемс, Кларк, Лакселлс, Фернандес, Йедлин — Сен-Максимен, Шелви, Хайден, Алмирон — Жоэлинтон

Предупреждения: Диоп, Крессуэлл — Фернандес

Украинец Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев" и покинул поле после первого тайма, уступив место Мануэлю Лансини. Вингер не нанес ни одного удара по воротам, а точность его передач составила 73%.

За этот поединок Ярмоленко получил оценку 5,6 от портала Whoscored, которая стала худшей среди всех игроков.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 9 поединков в футболке Вест Хэма, отличившись тремя голами и одним ассистом.