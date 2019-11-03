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Ошибка Эдерсона и пушка Агуэро: обзор матча Ман Сити - Саутгемптон (Видео)

Ошибка Эдерсона и пушка Агуэро: обзор матча Ман Сити - Саутгемптон (Видео)
08:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Манчестер Сити» обыграл Саутгемптон в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги.

Манчестер Сити на Этихаде принимал одного из главных аутсайдеров чемпионата Саутгемптон. Ожидалось, что "Горожане" накидают много мячей в ворота "Святых" и легко выиграют этот матч, но вышло очень не просто. Подопечные Гвардиолы вышли на поле без Александра Зинченко,который получил травму колена, но восстанавливается быстрыми темпами.

Матч стартовал "холодным душем" для Сити: Саутгемптон провел быструю атаку, где Рэдмонт скинул на Армстронга, а шотландец выстрелил из-за пределов штрафной. Казалось, что Эдерсон легко заберет этот мяч, но у вратаря возникли проблемы, и Уорд-Проуз ударно сыграл на добивании, не оставив шансов бразильцу - 0:1.Пропущенный гол разозлил подопечных Гвардиолы и те побежали отыгрываться. Бернарду Сильва исполнил невероятную подачу в штрафную, но Агуэро не попал в ворота с выгодной дистанции. На этом первый тайм был завершен. Шоковым он вышел, как для фанатов, так и для футболистов из Манчестера.

Вторая половина игры стартовала с уже наигранной комбинации "Горожан": Бернарду Силва вновь навесил на Агуэро, на аргентинец и в этот раз пробил выше. Ман Сити в этом матче сбилось на фланговые навесы и прострелы. Однако,эта тактика принесла результат. Сначала прострельную передачу Кайла Уолкера замкнул Серхио Агуэро: форвард в одно касание заставил капитулировать вратаря "Святых". А после забил и сам автор ассиста: Уолкер замкнул навес Давида Сильвы. "Горожане" выстрадали победу, чем знатно порадовали травмированного Зинченко.

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Обзор матча:

Манчестер Сити – Саутгемптон 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 13 Уорд-Проуз, 1:1 – 70 Агуэро, 2:1 – 86 Уокер.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Стоунз, Анхелиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 46), Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва (Фоден, 84), Агуэро (Отаменди, 90).

Саутгемптон – Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек (Адамс, 88), Валери (Данзо, 75), Редмонд, Ромеу, Армстронг, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Ингз (Дженепо, 84).

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ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, Новости футбола.
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