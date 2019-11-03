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Шедевр Мане и хитрость Ориги: обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль (Видео)

Шедевр Мане и хитрость Ориги: обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль (Видео)
09:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В рамках поединка 11-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде противостоял Астон Вилле.

Еще один гениальный камбэк от лидера АПЛ. Ливерпуль в 11-ом туре чемпионата Англии поехал в Бирмингем, в гости к неуступчивой Астон Вилле. Хотя, проблем у футболистов Клоппа возникнуть не должно было. Но случилось совсем по другому.

Первый опасный момент матча создали хозяева: опасно из-за пределов штрафной пробивал Анвар Эль-Гази, но без особых проблем для Аллисона, который восстановился после травмы и набирает игровые кондиции. Ливерпуль ответил опасным ударом головой - Мане постарался застать голкипера хозяев врасплох,но не попал в створ ворот. Открытую игру демонстрировали команды в первом тайме, что не могло огорчать болельщиков. Астон Виллу привела в экстаз своих болельщиков, когда открыла счет в матче. Постарался Махмуд Хассан, который воплотил в гол шедевральную передачу Макамбы, Аллисон остался не у дел. Ливерпуль помчал отыгрываться, и еще в первом тайме создал пару опасных моментов, но забить так и не удалось. Хотя, Фирмино таки поразил ворота соперника, но гол был забит из офсайда.

Второй тайм начался с очень острых моментов Ливерпуля. Опасно пробивал Садио Мане, и только невероятная реакция Хитона не позволила состоятся шедевру лидера "Красных". Позже Робертсон делал опасный навес на Салаха, но тот не сумел попасть в створ с убойной позиции - повезло хозяевам. Затем Арнольд и Ориги решили повторить свой знаменитый трюк, как на Кам Ноу, но бельгиец не попал в рамку ворот. Опасно бил Мане после сольного прохода, но мяч улетел выше. В воздухе чувствовалось напряжение, а фанаты Ливерпуля не могли найти себе места, надо было побеждать в этом матче. Минутами позже Робертсон поднял на ноги всех фанатов своей команды: после феноменальной передачи Мане шотландец вогнал снаряд в сетку вместе с голкипером. Оставалось еще чуть более 10 минут игры, и подопечные Клоппа кинули все силы на ворота Хитона. Арнольд опасно целил со штрафного - выше. Однако, чуть позже именно Арнольд стал одним из главных героев матча. Опасная передача англичанина с углового на голову Садио Мане повергла в шок всех и принесла победу Ливерпулю.

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Обзор матча:

Астон Вилла — Ливерпуль 1:2

Голы: Трезеге, 21 — Робертсон, 88, Мане, 90+5

Астон Вилла: Хитон — Гилберт (Эль-Мохаммади, 70), Энгельс, Мингс, Таргетт — Макгинн, Накамба, Луис (Хурихэйн, 72) — Эль-Гази, Уэсли (Коджиа, 87), Трезеге.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум (Ориги, 65), Лаллана (Кейта, 85) — Салах (Окслейд-Чемберлен, 66), Фирмино, Мане.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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