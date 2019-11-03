Де Лигт принес победу Ювентусу в туринском дерби (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 11-го тура чемпионата Италии Торино - Ювентус.

В рамках туринского дерби Ювентус гостил у Торино и смог добыть минимальную победу благодаря голу Де Лигта.

Подопечные Маурицио Сарри смогли открыть счет в поединке лишь в заключительные двадцать минут.

Торино - Ювентус 0:1

Гол: Де Лигт, 70

Торино: Сиригу — Иццо, Льянко, Бремер — Айна, Базелли (Миллико, 85), Ринкон (Дзадза, 74), Мейте, Ансальди — Верди (Лукич, 80), Белотти

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Де Шильо — Бентанкур (Хедира, 76), Пьянич, Матюиди — Бернардески (Рэмси, 67), Дибала (Игуаин, 60), Роналд

Предупреждения: Айна, Ансальди, Базелли, Белотти — Бентанкур, Куадрадо