Бавария нашла альтернативу Ковачу: кто главный кандидат

Новости спорта:Массимилиано Аллегри может возглавить Баварию.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может возглавить Баварию, сообщает Eurosport, ссылаясь на информацию Corriere dello Sport.

Отмечается, что руководство мюнхенского клуба занялось активными поисками нового тренера после вчерашнего разгромного поражения в матче чемпионата Германии против Айнтрахта (1:5)

Ранее стало известно, что сегодня может быть принято решение об увольнении Ковача по причине неудовлетворительных результатов. Бавария занимает 4 место после 10 туров Бундеслиги, что недопустимо для амбициозных боссов мюнхенцев.

После десяти туров Бавария занимает четвертое место в чемпионате Германии, выиграв пять матчей при трех ничьих и двух поражениях - результаты неудовлетворительные.

В среду Бавария сыграет в Лиге чемпионов с Олимпиакосом, а в субботу примет дортмундскую Боруссию в центральном матче 11-го тура Бундеслиги.