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Моуриньо провел встречу с руководством клуба АПЛ

Моуриньо провел встречу с руководством клуба АПЛ
14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Жозе Моуриньо провел встречу с директором Арсенала Раулем Санльеи

Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо провел встречу с директором Арсенала Раулем Санльеи.

По данным издания авторитетного издания The Times, руководство Канониров может в скором времени уволить с поста тренера команды Унаи Эмери, поэтому готово рассмотреть вариант с приглашением Моуриньо.

На днях ESPN сообщал, что португалец готов возглавить Арсенал, поскольку его прельщает перспектива выиграть трофеи с тремя разными английскими клубами.

Именитый тренер похвалил Моуриньо

Моуриньо находится без работы после увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года. Недавно испанская пресса активно упоминала имя португальца в контексте его возможного возвращения в Реал, который он тренировал с 2010 по 2013 год.

Вчера Арсенал не сумел обыграть Вулверхэмптон на своем поле (1:1). По итогам 11 туров Канониры идут на пятом месте в английской Премьер-лиге.

В следующую субботу Канониры сыграют на выезде против одного из конкурентов за попадание в топ-4 — Лестера.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, МЮ, Новости футбола.
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