Моуриньо провел встречу с руководством клуба АПЛ

Новости спорта:Жозе Моуриньо провел встречу с директором Арсенала Раулем Санльеи

Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо провел встречу с директором Арсенала Раулем Санльеи.

По данным издания авторитетного издания The Times, руководство Канониров может в скором времени уволить с поста тренера команды Унаи Эмери, поэтому готово рассмотреть вариант с приглашением Моуриньо.

На днях ESPN сообщал, что португалец готов возглавить Арсенал, поскольку его прельщает перспектива выиграть трофеи с тремя разными английскими клубами.

Моуриньо находится без работы после увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года. Недавно испанская пресса активно упоминала имя португальца в контексте его возможного возвращения в Реал, который он тренировал с 2010 по 2013 год.

Вчера Арсенал не сумел обыграть Вулверхэмптон на своем поле (1:1). По итогам 11 туров Канониры идут на пятом месте в английской Премьер-лиге.

В следующую субботу Канониры сыграют на выезде против одного из конкурентов за попадание в топ-4 — Лестера.