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Григорчук с Астаной во второй раз выиграл чемпионат Казахстана

Григорчук с Астаной во второй раз выиграл чемпионат Казахстана
14:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Украинский наставник Роман Григорчук во второй раз подряд с Астаной завоевал золотые медали чемпионата Казахстана.

Украинский тренер Роман Григорчук, который возглавляет клуб из столицы Казахстана Астану, вместе со своими подопечными досрочно выиграл национальный чемпионат.

Сегодня в предпоследнем туре чемпионата Казахстана клуб из Нур-Султана на выезде победил Тобол (1:0), после чего Астана стала недосягаемой для конкурентов.

После 32-х туров в активе у Астаны 69 очков, а у ближайшего преследователя, Кайрата, который сегодня проиграл Иртышу 0:5, на четыре очка меньше.

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Григорчук возглавил Астану в 2018 году и также выиграл с ней чемпионат Казахстана в прошлом сезоне. Команда украинца также играет в групповом этапе Лиги Европы, но в квартете с МЮ, Партизаном и АЗ находится на последнем месте.

Для "Астаны" это чемпионство стало шестым подряд, Григорчук завоевал золотую медаль во второй раз. Ранее он становился призером чемпионата Азербайджана с "Габалой", трижды приводил "Вентспилс" к победе в чемпионате Латвии, а с "Черноморцем" играл в финале Кубка Украины и доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

В сентябре сообщалось, что Григорчук может покинуть Астану и хочет вернуться в Украину, но в клубе опровергли эту информацию.

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