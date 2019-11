Милнер: Если у вас проблемы с сердцем, не болейте за Ливерпуль

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер пошутил о ходе матча 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

Мерсисайдцы проигрывали 0:1 до 87-й минуты, но забили 2 гола и одержали победу.

«Предупреждение о вреде для здоровья.

Если вы страдаете от тревожности или проблем с сердцем, не рекомендуется болеть за «Ливерпуль», – написал Милнер в твиттере.

⚠️ Health Warning

If you suffer from anxiety or heart problems it’s not advisable to support LFC#loveitrobbo#nevergiveup#YNWA pic.twitter.com/QTgb1e2Ea3

— James Milner (@JamesMilner) November 2, 2019