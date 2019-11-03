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Реалу нужен перспективный защитник Арсенала

Реалу нужен перспективный защитник Арсенала
15:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нынешний сезон 18-летний игрок проводит на правах аренды в Сент-Этьенне.

По информации Sky Sports, Реал заинтересован в приобретении защитника Арсенала Вильяма Салиба.

Канониры подписали 18-летнего игрока прошлым летом, но сразу же отдали его в аренду в Сент-Этьенн, где он и выступал ранее.

В нынешнем сезоне Салиба сыграл в шести матчах за Стефануа, а в прошлом — 18, причем весной молодой защитник стал основным игроком команды.

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Реал занимает второе место в чемпионате Испании, а в следующем туре сыграет с Эйбаром на выезде. Перед этим команда Зинедина Зидана в Лиге чемпионов встретится с Галатасараем.

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Футбол, ФК Сент-Этьенн, Лига 1, Новости футбола, Вильям Салиба.
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