Реалу нужен перспективный защитник Арсенала

Новости спорта:Нынешний сезон 18-летний игрок проводит на правах аренды в Сент-Этьенне.

По информации Sky Sports, Реал заинтересован в приобретении защитника Арсенала Вильяма Салиба.

Канониры подписали 18-летнего игрока прошлым летом, но сразу же отдали его в аренду в Сент-Этьенн, где он и выступал ранее.

В нынешнем сезоне Салиба сыграл в шести матчах за Стефануа, а в прошлом — 18, причем весной молодой защитник стал основным игроком команды.

Реал занимает второе место в чемпионате Испании, а в следующем туре сыграет с Эйбаром на выезде. Перед этим команда Зинедина Зидана в Лиге чемпионов встретится с Галатасараем.