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Ледневу покорилось уникальное достижение в УПЛ

Ледневу покорилось уникальное достижение в УПЛ
16:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Полузащитник Зари набрал потрясающую форму в последних поединках.

В 13-м туре чемпионата Украины Заря на выезде обыграла СК Днепр-1 – 4:1. Последний гол в составе луганчан с пенальти забил хавбек Богдан Леднев.

Таким образом принадлежащий Динамо полузащитник забил уже в четвертом поединке подряд. До этого Богдан отличился в матчах против Десны (2:1) и Ворсклы (4:0) в Премьер-лиге, а также во встрече Кубка Украины с Александрией (1:1, 4:5 по пенальти).

Всего в нынешнем сезоне у Леднева, ставшего лучшим игроком 12-го тура УПЛ, уже 10 голов в 18 матчах за Зарю во всех турнирах.

Заря разгромила Днепр-1 на выезде в матче УПЛ

Недавно президент Динамо Игорь Суркис признался, что киевляне уже зимой могут вернуть из Зари и Богдана Леднева, и Назария Русина.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Богдан Леднев.
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