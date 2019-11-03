Скрипник: Хорошо, что команда выходит на поле с желанием

Новости спорта:Виктор Скрипник прокомментировал победу над Днепр-1.

осле победы над Днепром-1 в тринадцатом туре первенства УПЛ тренер Зари подвел итог прошедшей неделе.

"Когда играешь в "английском стиле" – суббота-среда-суббота или воскресенье-четверг-воскресенье, на первый план выходит результат, – сказал Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции. – У нас была хорошая игра против Ворсклы, потом неудачная по результату, но достойная по содержанию кубковая игра в Александрии, теперь снова выиграли. Так что неделю можно считать удачной. Главное, что команда выходит на поле с желанием, и, надеюсь, так будет и в следующих матчах".

Также тренер Зари прокомментировал замену Евгения Чеберко: "Его беспокоила приводящая мышца, и мы решили Евгения поберечь. Надеюсь, там нет ничего серьезного, но отдых не помешает".

После победы Заря ненадолго опередила Динамо в турнирной таблице, но затем снова вернулась на четвертое место.