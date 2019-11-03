Динамо в меньшинстве обыграло Львов

Новости спорта:Динамо вернуло себе вторую строчку в чемпионате Украины.

В 13-м тура УПЛ Динамо принимало ФК Львов. Уже к 30-й минуте хозяева вели два ноль. С игры отличился Шапаренко, для которого этот мяч стал первым с февраля в играх за официальную команду. А через двадцать минут Виктор Цыганков реализовал пенальти.

На 35-й минуте арбитр встречи удалил капитана Динамо Сергея Сидорчука. Во втором тайме игра проходила в более равном темпе, однако, видимо, ФК Львов в последние 10 минут игры смирился с поражением и Динамо забило ещё дважды. Сначала отметился Артем Беседин, а затем Денис Попов, забивающий уже вторую игру подряд.

Динамо — Львов 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) — Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) — Соль (Вербич, 46)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков - - Сабино, Приймак, Мартан,- Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко

Предупреждения: Сидорчук — Приймак, Мартан, Гончар

Удаление: Сидорчук, 35 (вторая желтая карточка)

Эта победа позволила Динамо вернутся на второе место в чемпионате Украины.