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Осасуна в ярком матче 12-го тура одолела Алавес

Осасуна в ярком матче 12-го тура одолела Алавес
19:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Осасуна одержала уверенную победу над Алавесом в домашнем поединке 12-го тура чемпионата Испании.

В матче 12-о тура чемпионата Испании «Осасуна» обыграла «Алавес» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Его ассистентами были Роберто Алонсо Фернандес и Альфонсо Баэна Эспехо.

Осасуна – Алавес 4:2

Голы: Рубен Гарсия, 20, Авила, 26, Р. Торрес, 45+6, Вильяр, 55 (с пенальти) – Лагуардия, 27, Перес, 51 (с пенальти)

Осасуна: Рубен Мартинес, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Эступиньян, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 81), Вильяр (Кардона, 76), Мерида (Брашанац, 85), Чими Авила, Ойер Санхурхо

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Дуарте, Магальян, Лагуардиа, Пере Понс, Вакасо, Ману Гарсия (Сайнс, 58), Алеиш Видаль (Берк, 67), Лукас Перес, Хоселу (Гвидетти, 76)

Предупреждения: Магальян, Чими Авила, Мерида, Кардона, Лагуардиа, Эступиньян.

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Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Рубен Гарсия, которому ассистировал Луис Авила. На 26-й минуте преимущество хозяев увеличил Авила. Через минуту «Алавес» сократил разрыв в счёте благодаря голу Виктора Лагуардии с передачи Мартина Падильи. В концовке первого тайма третий гол в ворота гостей забил Роберто Торрес, реализовав 11-метровый. На 51-й минуте с пенальти отличился игрок гостей Лукас Перес. Окончательный счёт на 55-й минуте установил Хуан Вильяр, забивший с пенальти.

«Осасуна», набрав 18 очков, вышла на 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (12) — на 16-м месте.

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