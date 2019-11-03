Балотелли с трудом уговорили доиграть матч Серии А

Новости спорта:В поединке 11-го тура чемпионата Италии между Вероной и Брешией случился неприятный инцидент для форварда гостей Марио Балотелли.

Во время матча одиннадцатого тура чемпионата Италии Верона — Брешия (2:1) Марио Балотелли, отличившийся голом престижа за гостей, после оскорблений со стороны болельщиков Вероны собирался уйти с поля.

Лишь в результате долгих уговоров товарищей по команде, соперников и арбитров, а также после того, как ультрас хозяев угомонились, вняв угрозам диктора по стадиону остановить уже фактически выигранный Вероной матч, форвард Брешии остался.

Днем ранее скандал с остановкой матча случился в поединке Рома — Наполи (2:1). Болельщики римлян, обычно пребывающие в мирных отношениях с неаполитанцами, с которыми их объединяет ненависть к командам с севера Италии, неожиданно начали скандировать обидные для южан речевки.

Арбитр остановил матч, а Эдину Джеко пришлось уговаривать своих болельщиков сосредоточиться на поддержке команды, а не на оскорблениях соперника.