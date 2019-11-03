Миколенко: Удаление было неуместно

Новости спорта:Защитник Динамо дал после-матчевый комментарий после игры со Львовом.

Хавбек киевского «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал разгромную победу над ФК «Львов» (4:0) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

– Насколько сложной была сегодняшняя игра?

– Мы забили два мяча, это помогло успокоиться. Красная карточка Сидорчука была не кстати, после двух голов нам нужно было сразу забивать третий и завершать игру. Но думаю, мы достойно вышли из ситуации.

Нас особо не прессинговали после удаления, мы больше контролировали мяч и отдыхали до перерыва. А во втором тайме после контратак забили еще два гола.

– Сидорчук получил два предупреждения по делу?

– В моменте с первой желтой карточкой Сергей убирал ноги, не хотел срывать атаку. А эпизод со вторым «горчичником» я не видел, игрок был позади.

– Без Сидорчука в следующем матче с «Шахтером» будет сложно обходиться?

– Конечно, сложно будет играть без лидера, капитана. Но думаю, мы подберем тактику, чтобы закрыть эту позицию.

– Не спрашивали, как Сидорчуку удалось забить гол «Шахтеру» в кубковой игре?

– Там немного был рикошет. Увидел, ударил - и мяч залетел. Не думаю, что Сидорчук хотел попасть в дальнюю девятку. В таких случаях просто хотят попасть в створ ворот.

– Ротация, которая позволяет футболистам отдыхать, - это классно?

– Конечно, когда на одну позицию претендуют два-три человека, некоторые отдыхают, а некоторые доказывают, что достойны играть в основе. Поэтому ротация всегда приветствуется, - рассказал Миколенко в эфире FootballHub.