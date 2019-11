Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин сломал полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу ногу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Andre Gomes just had his ankle broken, foot turned in the wrong direction pic.twitter.com/TGbw9ToDOZ

Эпизод случился на 79-й минуте встречи. За совершённый фол кореец был удалён с поля. Изначально главный арбитр встречи Мартин Аткинсон хотел предъявить нападающему жёлтую карточку.

Однако, увидев степень серьёзности нанесённой травмы португальцу, он изменил решение и удалил Сона с поля.

Andre Gomes leg break

Hate seeing things like this happen, to such a great player too!!#EVETOT #gomes pic.twitter.com/m8ilxmE7Mc

