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Эвертон вырвал ничью у Тоттенхэма

Эвертон вырвал ничью у Тоттенхэма
22:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тоттенхем продолжает не уверенно идти в чемпионате Англии.

Во втором матче игрового дня в АПЛ ливерпульский Эвертон принимал лондонский Тоттенхэм. Обе команды вышли на поле не в самых лучших сочетаниях, наиболее значимым было отсутствие в составе гостей Кейна, который пропускал поединок из-за болезни. Коллективы достаточно долго присматривались друг к другу, по очереди владея мячом и не форсируя события.

Эвертон — Тоттенхэм 1:1

Голы: Тосун, 90+7 — Алли, 63

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Холгейт, Мина, Динь — Гомеш (Сигурдссон, 84), Делф — Уолкотт (Тосун, 68), Т. Дэвис (Калверт-Льюин, 82), Ивоби — Ришарлисон

Тоттенхэм: Гассанига — Орье (Фойт, 88), Санчес, Альдервейрельд, Б. Дэвис — Сиссоко, Ндомбеле (Ло Чельсо, 73) — Сон Хын Мин, Алли, Эриксен (Сессеньон, 90+12) — Моура

Предупреждения: Уолкотт — Эриксен, Ндомбеле

Удаление: Сон Хын Мин, 79 (грубая игра)

Во втором тайме происходило все самое интересное. Сначала на 63-й минуте Алли вывел гостей вперед. На 79-й минуте случился жуткий эпиздод, Сон Хын Мин жестко пошел в подкат и сломал ногу Андре Гомешу, за что и был удален. Уже в добавленное время Дженк Тосун сумел сравнять счет.

В 12-м туре Эвертон отправится в гости к Саутгемптону, а Тоттенхэм примет Шеффилд Юнайтед.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Новости футбола, Эвертон.
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