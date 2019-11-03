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Михайличенко: Мы вышли очень заряженными на результат

Михайличенко: Мы вышли очень заряженными на результат
21:37 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Наставник Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после победы над ФК Львов.

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал победу над «Львовом» (4:0).

– Комментировать эту игру нет особого смысла. Мы вышли очень заряженными на результат, чтобы добыть три очка. У «Львова» свои проблемы. Смена тренера и другие моменты. Было видно, что они не смогли оказать сопротивление.

Наши игроки были намного мобильнее, быстрее и превосходили соперника в индивидуальном мастерстве. даже играя вдесятером, матч проходил под нашим контролем. Доволен результатом.

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Фрагментами мы показывали хорошую игру, но зарабатывать красные карточки в таком матче – это большая ложка дегтя в бочке меда.

- Видно, что Франу Солю сложно подстроиться под игру «Динамо». Это вопрос функциональной подготовки?

– Он еще не может нащупать до конца свою игру. Но сегодня это трудно оценить. В середине первого тайма мы остались вдесятером, и пошла совсем другая игра. Но на нем заработали пенальти. Он старается, физические кондиции у него нормальные, но чего-то не хватает. С «Карпатами» у него не пошла игра.

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Замены Франа Соля и Родригеша не означали, что они виноваты в том, что тогда случилось. Просто нужно было изменить ход матч и поменять рисунок игры. Сегодня нам нужно было думать, как построить игру вдесятером, имея преимущество в два мяч, поэтому его замена была тактической.

Вообще удаление изменило все наши планы. Хотели провести совсем другие замены, чтобы кому-то дать игровую практику, а кому-то отдых. К сожалению, что случилось – то случилось.

- Прояснилась ли ситуация с восстановлением Буяльского и Кадара?

– Надеемся, что на следующей неделе они присоединятся к общей группе. Но в такой ситуации рискованно что-то предсказывать. Любой нюанс может все изменить. Тем не менее, мы полны оптимизма, – сказал Михайличенко.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости спорта, Новости футбола.
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