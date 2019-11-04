Рекорд Иммобиле и автогол года: обзор матча Милан - Лацио (Видео)

В рамках 11-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле проиграл Лацио со счетом 1:2.
В следующем туре "россонери" сыграют с туринским Ювентусом, а "орлы" будут выступать против Лечче.
Обзор матча:
Милан — Лацио 1:2
Голы: Баштуш, 28 (в свои ворота) — Иммобиле, 25, Корреа, 83
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Дуарте, Романьоли, Эрнандес — Пакета (Леау, 53), Беннасер, Крунич (Бонавентура, 85) — Кастильехо (Ребич, 36), Пьонтек, Чалханоглу
Лацио: Стракоша — Баштуш, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло, 60), Лейва, Луис Альберто, Лулич — Корреа, Иммобиле (Кайседо, 61 (Катальди, 82))