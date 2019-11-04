"Бразильцы не бегут": форвард Динамо назвал главную проблему Шахтера

Новости спорта:Артем Беседин высказался касательно победы над донецким Шахтером в рамках Кубка Украины.

Форвард киевского Динамо Артем Беседин высказался касательно победы над донецким Шахтером в рамках Кубка Украины.

"Тренерский штаб проводит очень хорошие и активные тренировки. Акцент падает на физическое состояние футболистов, в матче с Шахтером этот компонент сыграл важную роль.

Бразильцы не бегут – и все, и Шахтер уже чуть-чуть не тот. У нас чуть другая команда, делаем акцент на другом, у нас много молодых", - рассказал нападающий в интервью Профутболу.

Смотрите обзор матча Динамо - Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины:

Напомним, "Шахтер" впервые с сезона-2005/06 не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины.