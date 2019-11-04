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"Хотите, чтобы я вернулся?": Ребров обратился к фанатам Динамо

"Хотите, чтобы я вернулся?": Ребров обратился к фанатам Динамо
09:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сергей Ребров не собирается возвращаться в киевское Динамо.

Нынешний тренер Ференцвароша Сергей Ребров в период с 2014 по 2017 год возглавлял киевское Динамо. В рамках программы Профутбол украинский специалист заявил, что не собирается возвращаться в столичную команду.

"Поверьте, разговора у меня с Игорем Михайловичем о дальнейшей совместной работе не было. Мы с ним общаемся, я уважаю ту работу, которую делает Михайличенко.

Вы хотите, чтобы я также вернулся и с командой было так же, как с мадридским Реалом сейчас?", - рассказал Ребров.

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Отметим, что Ференцварош Реброва идет на 3-м месте в чемпионате Венгрии, однако он имеет одинаковое количество очков с первой и второй командой (23), а также на одну игру меньше.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола.
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