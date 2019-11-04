Легенда Шахтера раскритиковал Горняков

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10:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Вячеслав Шевчук высказался касательно поражения "горняков" в Кубке Украины от киевского Динамо

Бывший футболист донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук, который ныне является телеэкспертом программы Великий футбол, высказался касательно поражения "горняков" в Кубке Украины от киевского Динамо, а также выделил ключевые моменты матча.

"К этому матчу был большой зрительский интерес. Его посетило 40 тысяч болельщиков. В чемпионате Украины таких матчей мало. Что касается матча, то Динамо очень хорошо подготовилось к этой игре. Шахтер был не готов, что Динамо сделает такой высокий прессинг и продемонстрирует такую физическую готовность. Сразу начали оказывать высокий прессинг и создали несколько опасных моментов, которые привели к взятию ворот.

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В последнее время мы слышали от игроков Динамо, в прессе, что Шахтер очень хорошо выглядит, на несколько голов выше. Где-то Шахтер вышел на игру недонастроенным. Такие игры иногда нужны, чтобы опуститься на землю. В последних матчах Шахтера, начиная с Аталанты, видно, что когда осуществляется высокий прессинг, проявляется проблема с выходом из обороны", - отметил Вячеслав.

Ранее форвард Динамо Артем Беседин заявил, что когда у бразильцев не идет игра -Шахтер уже не тот.

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ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, Футбол, Новости футбола.
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