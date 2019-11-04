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Он всего 4 месяца в клубе: мама звезды Ювентуса ищет новый клуб для сына

Он всего 4 месяца в клубе: мама звезды Ювентуса ищет новый клуб для сына
11:19 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Талантливый французский хавбек Адриен Рабьо может в недалеком будущем покинуть туринский Ювентус.

Французский хавбек туринского Ювентуса Адриен Рабьо крайне раздосадован своим положением в команде и может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

По информации Get French Football News, мама центрального полузащитника турнцев Вероник, которая также является и агентом футболиста, уже сейчас готова начать рассматривать варианты для перехода ее сына в другой клуб.

Адриен Рабьо перебрался в Ювентус прошлым летом на правах свободного агента из французского ПСЖ. Адриен является воспитанником парижского клуба, за который выступал с 2012 года. Минувшей зимой Рабьо отказался продлевать контракт с ПСЖ, в следствии чего случился конфликт между ним и клубом и француз потерял место в составе и совсем не получал игровой практики.

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В текущем сезоне чемпионата Италии Адриен Рабьо сыграл только в шести играх, лишь трижды выходя в стартовом составе. Такое положение дел не устраивает 24-летнего французского хавбека и он рассматривает вариант смены клуба.

Среди претендентов на Рабьо рассматривается лондонский Тоттенхэм, который может включить француза в сделку по трансферу Эриксена в Ювентус. 

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ФК Ювентус, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Адриен Рабьо.
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