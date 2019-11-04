Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Бавария уволила главного тренера
Бавария уволила главного тренера
"Pirlo Style": феноменальный ассист Милевского за Динамо-Брест (Видео)
"Pirlo Style": феноменальный ассист Милевского за Динамо-Брест (Видео)
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)

Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов

Смотрите фото (5)
Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов
09:56 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер будет противостоять Боруссии.

Во вторник, 5 ноября, стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Одним из центральных противостояний дня станет дуэль Боруссии и Интера в Дортмунде.

Боруссия Д - Интер

Стадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд. Главный арбитр - Дэнни Маккели.

В минувшем туре группового раунда миланский клуб на своем поле без шансов переиграл Боруссию. Игра завершилась со счетом 2:0. Это была полная тактическая победа Конте над Фавром. Интер выключил все козыри дортмундцев и воспользовался проблемными местами противника и если бы не прекрасная игра вратаря Боруссии Бюрки, то счет мог бы быть и крупнее. 

По сути в противостоянии этих двух соперников и решается судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов, так как лидер этой группы Барселона свое первое место не отдаст ни одной из этих команд. Сейчас у Боруссии и Интера по четыре очка в активе и победа в Дортмунде даст Интеру большие шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Легко Боруссия этот матч миланцам конечно же не отдаст. На родном стадионе "шмели" играют очень хорошо. Даже Барселона не смогла на этом поле победить команду Фавра. Полностью забитый стадион гонит Боруссию вперед и поражения не примет, "шмели" будут выкладываться на полную и постараются реабилитироваться за досадное поражение в Милане и все же завоевать путевку в плей-офф ЛЧ. 

Турнирная таблица Группы F: 

Серьезных кадровых потерь у клубов накануне поединка нету. Так у Боруссии игру пропустит из-за травмы только Шмельцер, который давно уже утратил место в стартовом составе команды. У Интера потери немного серьезнее, но тоже не значительные. Не может Конте рассчитывать в игре с дортмундцами только на Д'Амброзио и Санчеса. 

Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)

Букмекер считают фаворитом этой встречи именно хозяев поля. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Боруссии Д - 2.00, ничья - 3.60, победа Интера - 3.80.

"Pirlo Style": феноменальный ассист Милевского за Динамо-Брест (Видео)

В прямом эфире на ТВ посмотреть матч Боруссия Д - Интер все желающие смогут включив канал Футбол 2. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Боруссия Д - Интер анонс, Боруссия Д - Интер где смотреть, Боруссия Д - Интер прогноз на матч, Прогнозы на Лигу чемпионов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
02 Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
03 Лидер Тоттенхэма: Сон весь в слезах
04 Бавария уволила главного тренера
05 Михайличенко: Мы вышли очень заряженными на результат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь