Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов

Новости спорта:В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер будет противостоять Боруссии.

Во вторник, 5 ноября, стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Одним из центральных противостояний дня станет дуэль Боруссии и Интера в Дортмунде.

Боруссия Д - Интер

Стадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд. Главный арбитр - Дэнни Маккели.

В минувшем туре группового раунда миланский клуб на своем поле без шансов переиграл Боруссию. Игра завершилась со счетом 2:0. Это была полная тактическая победа Конте над Фавром. Интер выключил все козыри дортмундцев и воспользовался проблемными местами противника и если бы не прекрасная игра вратаря Боруссии Бюрки, то счет мог бы быть и крупнее.

По сути в противостоянии этих двух соперников и решается судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов, так как лидер этой группы Барселона свое первое место не отдаст ни одной из этих команд. Сейчас у Боруссии и Интера по четыре очка в активе и победа в Дортмунде даст Интеру большие шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов.

Легко Боруссия этот матч миланцам конечно же не отдаст. На родном стадионе "шмели" играют очень хорошо. Даже Барселона не смогла на этом поле победить команду Фавра. Полностью забитый стадион гонит Боруссию вперед и поражения не примет, "шмели" будут выкладываться на полную и постараются реабилитироваться за досадное поражение в Милане и все же завоевать путевку в плей-офф ЛЧ.

Турнирная таблица Группы F:

Серьезных кадровых потерь у клубов накануне поединка нету. Так у Боруссии игру пропустит из-за травмы только Шмельцер, который давно уже утратил место в стартовом составе команды. У Интера потери немного серьезнее, но тоже не значительные. Не может Конте рассчитывать в игре с дортмундцами только на Д'Амброзио и Санчеса.

Букмекер считают фаворитом этой встречи именно хозяев поля. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Боруссии Д - 2.00, ничья - 3.60, победа Интера - 3.80.

В прямом эфире на ТВ посмотреть матч Боруссия Д - Интер все желающие смогут включив канал Футбол 2. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.