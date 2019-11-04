Барселона хочет избавиться от полузащитника: придуман хитрый способ

Новости спорта:Карлес Аленья близок к тому, чтобы в январе перейти в Тоттенхэм на правах аренды.

Полузащитник Барселоны Карлес Аленья близок к тому, чтобы в январе перейти в Тоттенхэм на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, помимо Шпор в услугах Аленьи заинтересованы и другие клубы АПЛ, а также Ла Лиги. Руководство Блаугранас не намерено удерживать игрока в команде и хочет дать ему игровую практику посредством аренды.

Ранее уже сообщалось об интересе Тоттенхэма к игроку, которым лондонцы намерены заменить желающего покинуть клуб хавбека Кристиана Эриксена.

Аленья находится в расположении основной команды Барселоны, но в текущем сезоне отыграл лишь один тайм за каталонский клуб. Игрок — воспитанник Блаугранас.

Шпоры находятся на 11-м месте турнирной таблицы АПЛ. Барселона лидирует в Ла Лиге с одинаковым количеством очков с Реалом.