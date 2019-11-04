Наследник Ковача: Бавария определилась с главным кандидатом на пост наставника

Новости спорта:Эрик Тен Хаг — один из претендентов на должность наставника мюнхенской Баварии.

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг — один из претендентов на должность наставника мюнхенской Баварии, сообщает Sport.sky.de.

Представители мюнхенского клуба уже связывались с окружением 49-летнего голландского наставника, а сам он не прочь сделать шаг вперед и покинуть Аякс.

Однако, сделка Тен Хага с Баварией возможна лишь с лета 2020 года, из-за чего в нынешнем сезоне мюнхенцами будет руководить другой коуч, который может исполнить временные функции.

В предыдущем сезоне вместе с Аяксом Эрик Тен Хаг сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а также стал чемпионом Эредивизи.

Напомним, вчера Бавария уволила Нико Ковача с поста главного тренера. Последним его матчем у руля команды стала игра с Айнтрахтом (1:5).

Бавария находится на четвертом месте турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 18 очков после 10 туров. Отставание от лидирующей Боруссии М составляет четыре очка.