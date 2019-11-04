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Бавария уволила Ковача: подробная статистика хорвата у руля мюнхенцев

Бавария уволила Ковача: подробная статистика хорвата у руля мюнхенцев
08:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге.

Теперь уже бывший главный тренер Баварии Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге.

При хорвате мюнхенцы выиграли 66% матчей чемпионата Германии, больше было только при Карло Анчелотти (73%) и Пепе Гвардиоле (80%).

Немецкий гранд вчера расторг соглашение с 48-летним специалистом по обоюдному соглашению, сам он заявил, что принял это решение лично.

Ковач возглавлял Баварию с лета 2018 года, приведя к победам в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии, но на протяжении всей работы подвергался критике.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии мюнхенцы выиграли только 5 матчей в 10 турах, а в субботу были разбиты Айнтрахтом (1:5).

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Нико Ковач.
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