Бавария уволила Ковача: подробная статистика хорвата у руля мюнхенцев

Новости спорта:Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге.

Теперь уже бывший главный тренер Баварии Нико Ковач стал третьим в истории наставником команды по проценту побед в Бундеслиге.

При хорвате мюнхенцы выиграли 66% матчей чемпионата Германии, больше было только при Карло Анчелотти (73%) и Пепе Гвардиоле (80%).

Немецкий гранд вчера расторг соглашение с 48-летним специалистом по обоюдному соглашению, сам он заявил, что принял это решение лично.

Ковач возглавлял Баварию с лета 2018 года, приведя к победам в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии, но на протяжении всей работы подвергался критике.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии мюнхенцы выиграли только 5 матчей в 10 турах, а в субботу были разбиты Айнтрахтом (1:5).