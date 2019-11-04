Экс-тренер Динамо признан лучшим наставником 13-го тура УПЛ

Новости спорта:Висенте Гомес признан лучшим тренером по итогам 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес признан лучшим тренером по итогам 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшие выходные донецкая команда в номинально выездном матче обыграла в Киеве ковалевский Колос (2:1) и поднялась на 7-е место в турнирной таблице.

За этот поединок 48-летний испанский тренер получил 4,6 балла от Всеукраинского объединения тренеров по футболу, сообщает сайт организации.

Олимпик одержал третью подряд победу в УПЛ, до этого обыграв СК Днепр-1 (3:2) и Ворсклу (2:0).

В следующем туре команда Висенте Гомеса сыграет дома против Александрии в воскресенье, 10 ноября.