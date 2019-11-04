Ман Сити лишился лидера команды перед матчами с Аталантой и Ливерпулем

Новости спорта:Испанский полузащитник Давид Сильва не сможет помочь своему клубу в ближайших двух играх.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился состоянием здоровья одного из главных лидеров его команды и рассказал о его шансах сыграть в ближайших матчах.

Речь идет об испанском атакующем полузащитнике Давиде Сильва. По словам испанского специалиста, шансы Сильвы сыграть в ближайших играх практически нулевые.

"Мы заменили Давида в поединке АПЛ против Саутгемптона из-за травмы. Он подошел ко мне и сказал, что у него проблемы с мышцами", — заявил Пеп Гвардиола в интервью официальному сайту Сити.

"Как правило такие травмы означают 10-12 дней без футбола. Сможет ли Сильва сыграть против Аталанты и Ливерпуля? Сомневаюсь в этом".

Напомним, что в среду, 6 ноября, Ман Сити сыграет поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Аталанты, цвета которой защищает Руслан Малиновский, а уже в воскресенье, 10 ноября, "горожан" ждет главный матч первого круга чемпионата АПЛ против Ливерпуля.