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Ман Сити лишился лидера команды перед матчами с Аталантой и Ливерпулем

Ман Сити лишился лидера команды перед матчами с Аталантой и Ливерпулем
11:31 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский полузащитник Давид Сильва не сможет помочь своему клубу в ближайших двух играх.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился состоянием здоровья одного из главных лидеров его команды и рассказал о его шансах сыграть в ближайших матчах.

Речь идет об испанском атакующем полузащитнике Давиде Сильва. По словам испанского специалиста, шансы Сильвы сыграть в ближайших играх практически нулевые. 

"Мы заменили Давида в поединке АПЛ против Саутгемптона из-за травмы. Он подошел ко мне и сказал, что у него проблемы с мышцами", — заявил Пеп Гвардиола в интервью официальному сайту Сити.

"Как правило такие травмы означают 10-12 дней без футбола. Сможет ли Сильва сыграть против Аталанты и Ливерпуля? Сомневаюсь в этом".

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Напомним, что в среду, 6 ноября, Ман Сити сыграет поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Аталанты, цвета которой защищает Руслан Малиновский, а уже в воскресенье, 10 ноября, "горожан" ждет главный матч первого круга чемпионата АПЛ против Ливерпуля. 

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Давид Сильва, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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