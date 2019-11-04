Аталанта - Ман Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Манчестер Сити в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов отправится в Италию, где сыграет с Аталантой.

В среду, 6 ноября, Манчестер Сити в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов будет противостоять Аталанте. Игра пройдет в Италии.

Аталанта - Ман Сити

Стадион "Сан Сиро", Милан. Начало матча - 22:00.

Ман Сити уже практически решил задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов. У "горожан" сейчас в активе 9 баллов после трех туров. У Динамо Загреб и Шахтера по 4 балла, у Аталанты - 0. Победа над Аталантой гарантирует команде Гвардиолы место в 1/8 финала.

У Аталанты в свою очередь шансы не то что на плей-офф ЛЧ, у них и шансы на попадание в Лигу Европы мизерные. Подопечные Гасперини откровенно провалили групповой раунд т с нулем в графе набранных очков крепко засели на дне турнирной таблицы группы С. Конечно шансы еще есть, но для этого нужно начать набирать очки и почему бы не начать с игры с Ман Сити, у которого накануне этой игры есть кадровые проблемы.

Гвардиола в поединке против Аталанты не сможет рассчитывать на Зинченко, Ляпорта, Родри, Давида Сильву и Сане. Конечно скамейка запасных у "горожан" хорошая, но запасные это запасные, на то они и запасные, что сидят в запасе, а значит уступают в своем классе игрокам основы.

Букмекеры считают Аталанту явным андердогом этого противостояния. Средние коэффициенты на этот матч следующие: победа Аталанты - 5.50, ничья - 5.20, победа Ман Сити - 1.50.

В прямом эфире битву Аталанты и Манчестер Сити покажет канал Футбол 1. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.