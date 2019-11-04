Дончич установил несколько рекордов в матче NBA

Новости спорта:Лука стал самым молодым игроком в истории лиги, который в двух матчах подряд делал трипл-даблы.

В рамках регулярного чемпионата НБА Даллас Маверикс обыграли Кливленд Кавальерс со счетом 131:111.

Баскетболист даласского клуба Лука Дончич сделал трипл-дабл: 29 очков, 14 подборов и 15 передач.

Интересно, что Дончич - первый баскетболист в НБА, который дважды заработал не менее 29 очков, 13 подборов и 15 передач в двух матчах кряду.

Также словенец, которому 20 лет, - самый молодой игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который в 2-х играх делал трипл-даблы, достигая не менее 25 пунктов.

Кроме того, он повторил рекорд Джейсона Кидда. Лука - второй баскетболист в истории Далласа, отдававший в двух играх подряд минимум 15 пасов.

И четвертое: Дончич - первый игрок за 54 года. который в двух поединках кряду зарабатывал не менее 25 балов, совершал минимум 10 подборов и 15 передач. До него такие же показатели имел Оскар Робертсон.